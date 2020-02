E o Oscar vai para… o Planeta Terra?

LOS ANGELES, Estados Unidos (Reuters) - De comidas à base de vegetais a proibições de garrafas de água, Hollywood abraçou a causa da sustentabilidade em plena época de cerimônias conhecidas pelas suas extravagâncias.

Algumas das maiores estrelas de Hollywood, muitas das quais verbalizam frequentemente seus incômodos ambientais, estão transfomando palavras em ações nos tapetes vermelhos e nos jantares de gala enquanto cruzam os Estados Unidos para cerimônias e aparições públicas.

Os jantares do Globo de Ouro, do Screen Actors Guild e do Critics’ Choice Awards em janeiro serviram pratos veganos, enquanto a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas proibiu garrafas de plástico nos eventos do Oscar e disse que todos os alimentos servidos serão produzidos de forma sustentável.

“Consumir animais não é mais uma escolha pessoal justa. Ela traz uma consequência vasta e drástica para o resto do mundo e a todos nós”, disse Joaquin Phoenix, indicado ao prêmio de Melhor Ator por “Coringa”. Ele é um vegano de longa data e pediu aos organizadores do Globo de Ouro que servissem um menu totalmente vegetal pela primeira vez.

Outros artistas estão trocando aviões e jatinhos por carros híbridos ou elétricos enquanto viajam para as premiações.

O ator Brett Gelman, de “Stranger Things”, está entre aqueles que diz que tem revisto seu estilo de vida. “Planejo mudar de forma substancial a minha dieta e a forma como uso energia, produzo lixo e compro roupas. Certamente não pegarei nenhum avião privado”, disse Gelman a repórteres no mês passado.

Inspirado pela ativista Greta Thunberg, Jane Fonda está trazendo seu protesto contra as mudanças climáticas de Washington para Los Angeles, dois dias antes da cerimônia do Oscar.

Mas ainda há um longo caminho para a disseminação total desses ideais, pois as sacolas de brindes para celebridades neste ano, além de incluir itens de “self-watering” e “self-fertilizing”, também oferece passeios de luxo em iates.

Convidados do jantar MusiCares para a banda Aerosmith, no mês passado, comeram carne de boi e frango no mesmo prato, e a atriz Alex Borstein deu a entender que planejava ir a uma churrascaria após o jantar vegano no Critics’ Choice Awards, no mês passado.

Daniel Hinerfeld, director de parcerias de conteúdo do Conselho Natural de Defesa de Recursos, afirmou que a publicidade em torno de ações como o jantar vegano “mostra o poder de Hollywood para iniciar debates, estabelecer tendências e mudar atitudes”. Mas, ao mesmo tempo, pediu que a indústria faça mais.

“Precisamos ver mais filmes e programas de TV que lidem com os com incrivelmente complicados, dramáticos e potencialmente cômicos aspectos das mudanças climáticas, que são um grande drama”, afirmou.

Phoenix, que venceu vários prêmios neste ano, foi elogiado em janeiro pelo seu plano de usar o mesmo black-tie durante todo o ano. “Ele decidiu escolher pelo futuro do planeta. Ele também escolheu usar o mesmo terno durante toda a temporada para diminuir o desperdício”, disse a designer Stella McCartney, que desenhou a peça.