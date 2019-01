Papa dice que cumbre sobre abusos en Vaticano no terminará con la crisis

El Papa Francisco habla durante una conferencia de prensa a bordo de un avión en el camino de regreso desde Panamá a Roma, Italia, 27 de enero de 2019. Alessandra Tarantino/Pool a través de REUTERS

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (Reuters) - El Papa Francisco advirtió el domingo contra las expectativas excesivas previas a la cumbre que celebrará el próximo mes El Vaticano sobre la crisis mundial de los abusos sexuales, asegurando que es un problema humano que continuará.

El pontífice convocó a los presidentes de todas las conferencias nacionales de obispos del mundo al Vaticano del 21 al 24 de febrero.

La reunión le ofrece una oportunidad para responder a las críticas de las víctimas de abusos, que le acusan de haber manejado mal la crisis y no haber hecho lo suficiente para responsabilizar a los obispos por encubrirla. No obstante, el Papa dijo que la esperada reunión no acabará con el problema.

“Yo me permito decir que he percibido una expectativa inflada. Hay que desinflar las expectativas, porque el problema de los abusos seguirá, es un problema humano, pero humano por todas partes”, declaró a los periodistas en el avión de regreso desde Panamá.

El religioso argentino dijo que uno de los objetivos de la cumbre es que los obispos regresen a sus países con lo que calificó como “protocolos claros” sobre cómo prevenir el abuso y ayudar a las víctimas.

Se espera la asistencia de más de 200 prelados. Los jefes de las conferencias episcopales asistirán a sesiones con el Papa, expertos en abusos y víctimas.

“Es un drama humano y debemos cobrar conciencia. También nosotros, resolviendo el problema en la Iglesia, pero cobrando conciencia, ayudaremos a resolverlo en la sociedad, en las familias en donde la vergüenza hace encubrir todo. Pero antes tenemos que cobrar conciencia, tener protocolos y seguir adelante”, señaló.

La respuesta de la Iglesia ante la crisis ha variado de un país a otro. Si bien hay en vigor procedimientos claros y estrictos para prevenir abusos en países como Estados Unidos desde hace más de una década, otros países, sobre todo en el mundo en desarrollo, se han quedado atrás.

Francisco ha prometido en repetidas ocasiones tolerancia cero para los sacerdotes que abusen de los niños, pero los críticos exigen más acciones.

