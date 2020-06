Em primeira audiência pós-isolamento, papa agradece a médicos italianos

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O papa Francisco realizou no sábado sua primeira audiência para um grupo de pessoas desde que a Itália suspendeu isolamento por causa do coronavírus, e agradeceu aos profissionais de saúde da região italiana mais afetada pela pandemia.

“Vocês foram um dos pilares de apoio de todo o país”, disse ele a médicos e enfermeiros da região da Lombardia reunidos na Sala Clementina, no Vaticano, que não era usada há meses por causa da crise.

“A todos vocês aqui e a seus colegas de toda a Itália minha estima e meus sinceros agradecimentos, e sei muito bem que estou interpretando os sentimentos de todos”, afirmou ele.

O papa agradeceu aos trabalhadores da saúde, que usavam máscaras, por serem “anjos”, inclusive emprestando seus telefones celulares a pacientes que estavam morrendo para que eles pudessem dizer o adeus final a seus entes queridos.

A Itália retornou à relativa normalidade em 3 de junho, quando os italianos foram autorizados a se movimentar novamente entre as regiões. Mas regras como o distanciamento social em público e o uso de máscaras ainda estão em vigor.

Quase 35 mil pessoas morreram de coronavírus na Itália, o quarto número mais alto do mundo depois de Estados Unidos, Brasil e Reino Unido.

Quase 170 dos óbitos eram médicos e o papa prestou homenagem especial a eles em seu discurso no sábado.

No final da reunião, o papa brincou sobre o que chamou de “liturgia da saudação”, explicando que eles tirariam uma foto em grupo, mas ele “seria obediente às regras” e os cumprimentaria à distância enquanto passava pelo corredor.

A audiência geral semanal de Francisco ainda está sendo realizada sem público e transmitida pela Internet, embora ele tenha retomado a mensagem de domingo pela janela desde que a Praça de São Pedro foi reaberta no mês passado.

Ele retomou as missas públicas, mas com apenas cerca de 50 pessoas.