Papa dice que no cambiará reglas sobre celibato sacerdotal

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (Reuters) - El Papa Francisco descartó definitivamente el domingo cualquier posibilidad de que vaya a cambiar la regla de la Iglesia Católica que exige el celibato a los sacerdotes.

Sin embargo, en declaraciones efectuadas a periodistas durante el vuelo de regreso desde Panamá, reiteró que está abierto a un mayor estudio sobre la posibilidad de ordenar a hombres casados mayores en circunstancias excepcionales en zonas remotas con gran escasez de sacerdotes.

“En lo personal, creo que el celibato es un don para la Iglesia. En segundo lugar digo que no estoy de acuerdo con permitir el celibato opcional, no”, dijo.

Los partidarios de dejar que los sacerdotes se casen dicen que atraería más vocaciones. Otra voces afirman que el celibato forzado podría estar ligado con casos de conducta sexual inapropiada por parte de los sacerdotes, mientras que los opuestos dicen que el celibato permite que un sacerdote se dedique por completo a la Iglesia.

El celibato sacerdotal no se aplicó de manera extendida hasta el siglo XII. No es una doctrina formal de la Iglesia y, por tanto, puede ser cambiada, pero el Papa Francisco dejó en claro que no será él quien lo haga.

“Es una cosa mía, personal, yo no lo haré. Y esto queda claro. Solamente es mi pensamiento personal. ¿Soy cerrado, acaso? No me quiero poner frente a Dios con esta decisión”, afirmó.

Francisco dejó abierta la posibilidad de ordenar a los llamados “Viri Probati”, denominación que reciben en latín los hombres de carácter probado. Tales hombres serían ancianos, miembros destacados de la comunidad católica local y con hijos adultos.

“Solamente quedaría alguna posibilidad en los sitios alejadísimos, como las islas del Pacífico. Cuando hay necesidad pastoral, el pastor debe pensar en los fieles”, afirmó “No digo que haya que hacerlo, porque no he reflexionado, no he rezado lo suficiente sobre esto. Pero los teólogos deben estudiar”.

