El Papa pide por la unidad europea, dice que ideologías amenazan la existencia del bloque

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (Reuters) - El Papa Francisco hizo una apasionada petición el domingo para que Europa permanezca unida y reviva los ideales de sus fundadores, al decir que las ideologías y los políticos que propagan el temor están amenazando la existencia del bloque.

El Papa Francisco se reúne con niños de la comunidad roma en Blaj, Rumania. Prensa Vaticano/­vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES. ESTA IMAGEN HA SIDO PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE.

Sus comentarios a los periodistas en el avión luego de una visita de tres días a Rumania, uno de los miembros más recientes de la Unión Europea, fueron los primeros sobre el tema tras las elecciones legislativas del bloque el mes pasado.

Consultado sobre los comicios y acerca de la popularidad de líderes de extrema derecha como el italiano Matteo Salvini, Francisco instó a los fieles a rezar por la unidad europea y a los agnósticos a desear la integración “desde el fondo de sus corazones”.

La extrema derecha y los nacionalistas en Italia, Reino Unido, Francia y Polonia lograron la mayor parte de los votos a nivel nacional, lo que remeció la política doméstica, aunque no consiguieron cambiar drásticamente la distribución de poder en la asamblea de la UE.

“Si Europa no observa con cuidado sus futuros desafíos, se consumirá. Europa está dejando de ser ‘la madre Europa’ y se está convirtiendo en ‘la abuela Europa’. Ha envejecido. Ha perdido el objetivo de trabajar unida”, destacó el Papa argentino.

El pontífice evitó criticar a Salvini, líder del partido de extrema derecha la Liga que rechaza la inmigración, y dijo que la razón por la cual ambos aún no se han reunido es porque el viceprimer ministro no ha pedido una audiencia.

El Papa destacó que sus comentarios deberían tomarse como una opinión general sobre Europa, no específicamente sobre Italia, e indicó que era casi imposible entender la política italiana.

“Muchas veces ellos (los políticos) avivan el odio y el temor. Un político nunca debería hacer eso, debería infundir esperanza, se puede exigir justicia, pero siempre con esperanza”, sostuvo.

Afirmó que Europa debía “recuperar el misticismo” de sus padres fundadores y superar las divisiones y las fronteras.

“Por favor no dejen que Europa quede sumida en el pesimismo o las ideologías, porque no está siendo atacada por cañones ni bombas en este momento, sino por las ideologías, que no son europeas, sino que provienen del exterior o de grupos pequeños en el continente”, dijo.

Reporte de Philip Pullella. Editado en español por Marion Giraldo