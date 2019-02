Jornalista paquistanês crítico do governo é apreendido fora de sua casa

LAHORE, Paquistão (Reuters) - Um jornalista paquistanês, investigado por publicações anti-governo nas redes sociais, foi espancado e apreendido no lado de fora de sua casa, neste sábado, disse seu filho, no último sinal de pressão sobre a mídia no país.

Rizwan Razi, que trabalhou na privada Din TV na cidade de Lahore, estava sendo investigado por comentários “difamatórios e ofensivos” sobre o Judiciário, governo e serviços de inteligência, de acordo com a agência de aplicação da lei do Paquistão.

No entanto, não houve confirmação oficial de que ele foi preso.

“Meu pai saiu de casa para ver amigos”, disse seu filho Osama à Reuters, sobre o incidente, na manhã de sábado.

“Quando os amigos saíram, pessoas desconhecidas, em um carro preto Honda Civic, bateram nele e o levaram para o carro e fugiram… eu corri atrás do carro, mas não podia fazer nada.”

Jornalistas paquistaneses afirmam que encaram um clima cada vez mais hostil desde a votação, ano passado, que levou o primeiro-ministro Imran Khan, do partido Movimento pela Justiça (PTI) ao poder.

Um relatório da Agência Federal de Investigação (FIA), de sábado e visto pela Reuters, afirma que Razi havia sido interrogado anteriormente pelos seus comentários no Twitter. Dizia que havia sido dada autorização para o registro de um caso contra ele.

Sua conta @RaziDada parecia offline no sábado.

Autoridades da FIA em Lahore direcionaram perguntas para o escritório principal em Islamabad, onde ninguém foi encontrado.