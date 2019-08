Paquistão pede reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre a Caxemira

Ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Shah Mahmood Qureshi, durante entrevista coletiva em Islamabad 20/08/2018 REUTERS/Faisal Mahmood

ISLAMABAD (Reuters) - O Paquistão pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre a contestada região da Caxemira, também reivindicada pela Índia, de acordo com carta divulgada nesta quarta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores do país.

O ministro das Relações Exteriores, Shah Mahmood Qureshi, fez um pedido em uma carta à presidente do conselho, Joanna Wronecka, também em busca de participar do encontro sob o tema “Questão Índia-Paquistão”.

Reportagem de Alasdair Pal