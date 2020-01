Kobe Bryant morre em acidente de helicóptero

Kobe Bryant ao chegar na cerimônia do Oscar em 2018.Los Angeles, Califórnia, EUA., 04/03/2018 . REUTERS/Carlo Allegri/Foto de arquivo

(Reuters) - O astro do basquete Kobe Bryant e outras quatro pessoas morreram em um acidente de helicóptero em Calabasas, na Califórnia, neste domingo, informou a cidade de Calabasas.

“É com muita tristeza que descobrimos a morte de Kobe Bryant e outras quatro (pessoas) em um acidente de helicóptero em Calabasas. A aeronave caiu em um campo remoto perto de Las Virgenes por volta das 10:00 desta manhã (horário local). Ninguém no chão ficou ferido”, disse a cidade de Calabasas no Twitter.

O xerife do condado de Los Angeles disse no Twitter que cinco pessoas morreram em um acidente de helicóptero em Calabasas, cerca de 65 quilômetros a noroeste de Los Angeles, e que não havia sobreviventes. Ele não identificou as vítimas.

Os primeiros socorristas apagaram o incêndio do local do acidente, disse o departamento do xerife, publicando uma foto de um caminhão de bombeiros e fumaça emergindo da mata em um barranco.

Bryant, de 41 anos, era conhecido por usar helicóptero para viagens deste seus dias como jogador principal do Los Angeles Lakers, quando se deslocava para jogos em um modelo Sikorsky S-76, disse o site de notícias de celebridades TMZ.

A Administração Federal de Aviação dos EUA identificou o helicóptero acidentado como um Sikorsky S-76, afirmando em comunicado que a FAA e o National Transportation Safety Board investigariam o acidente.

Bryant ganhou cinco anéis do campeonato da NBA com o Los Angeles Lakers. Ele foi um All-Star da NBA por 18 vezes que usava o número 24 durante seus 20 anos de carreira na equipe.

Bryant e sua esposa, Vanessa, têm quatro filhas: Gianna, Natalia, Bianca e Capri, que nasceu em junho de 2019.

Reportagem de Mekhla Raina, em Bengaluru, e Daniel Trotta e Andrew Both em Cary, Carolina do Norte