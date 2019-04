Peruana Alicorp coloca bonos por equivalentes a 497 mln dlrs, para pagar deuda

LIMA, 11 abr (Reuters) - Alicorp, la mayor empresa de alimentos y productos para el hogar en Perú, colocó en el mercado internacional bonos por 1.640 millones de soles (unos 497 millones de dólares), que se destinarán para pagar un préstamo por la compra de Intradevco, informó la compañía.

Los bonos a ocho años, emitidos en moneda local, fueron colocados a una tasa de interés de 6,875 por ciento, dijo Alicorp en un comunicado enviado al regulador del mercado la noche del miércoles.

“Los recursos netos de la venta de las Senior Notes serán utilizados íntegramente para repagar el importe pendiente de pago derivado de un endeudamiento incurrido por Alicorp”, señaló Jaime Manuel Paredes Tumba, representante bursátil de la compañía, en el comunicado.

Alicorp adquirió a principios de año la productora de artículos de limpieza Intradevco en una operación que se concretó gracias a un crédito de Bank Of América, Citibank y The Bank Of Nova Scotia por 500 millones de dólares.

Esta es la segunda colocación de bonos en moneda local realizada por una compañía peruana en la última semana.

Reporte de María Cervantes, editado por Marco Aquino