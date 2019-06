Perú autoriza emisión de bonos hasta por un monto equivalente a 3.500 mln dlr

LIMA (Reuters) - El Gobierno de Perú anunció el martes su intención de emitir, intercambiar o recomprar bonos soberanos por un monto equivalente a 3.500 millones de dólares para mejorar su perfil de deuda y financiar el presupuesto del próximo año.

Los bonos podrían emitirse en moneda nacional o extranjera en una o más colocaciones, dijo una resolución del ministerio de Economía y Finanzas difundido en el diario oficial El Peruano.

El monto determinado para esta operación es la más alta de los últimos años. Las dos últimas emisiones importantes de bonos peruanos fueron en noviembre del 2018 y julio del 2017, por 3.044 millones y 3.080 millones de dólares, respectivamente.

Perú goza desde casi una década de grado de inversión que le permite al país obtener un menor costo financiero en los mercados, una nota otorgada por las tres principales calificadoras globales: Fitch, Standard & Poor’s y Moody’s.

Un agente financiero de un banco local que prefirió no revelar su nombre dijo que hay expectativas por la nueva emisión de bonos. En tanto, una fuente del Gobierno afirmó que el ministro del sector, Carlos Oliva, llegó el martes a Nueva York para asistir a una ronda de reuniones de coordinación con inversionistas extranjeros que se prolongará hasta el jueves.

Para esta emisión el Gobierno peruano contrató los servicios de HSBC Securities Inc., Morgan Stanley & Co LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital Inc. como asesores financieros para la operación de deuda, dijo la resolución.

Según proyecciones oficiales, la economía de Perú -basada en las exportación de minerales- crecería este año en torno a un 4 por ciento, una de las tasas mas altas en Latinoamérica.

