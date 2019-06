Perú autoriza emisión de bonos hasta por un monto equivalente a 3.500 mln dlr

LIMA, 11 jun (Reuters) - El Gobierno de Perú anunció el martes su intención de emitir, intercambiar o recomprar bonos soberanos por un monto equivalente a 3.500 millones de dólares para mejorar su perfil de deuda y financiar el presupuesto del próximo año.

Los bonos podrían emitirse en moneda nacional o extranjera en una o más colocaciones, dijo una resolución del ministerio de Economía y Finanzas difundido en el diario oficial El Peruano.

Para esta emisión el Gobierno peruano contrató los servicios de HSBC Securities Inc., Morgan Stanley & Co LLC, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital Inc. como asesores financieros para la operación de deuda, dijo la resolución. (Reporte de Marco Aquino)