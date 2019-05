Perú y Colombia reclaman apoyo internacional para enfrentar migración de venezolanos

El presidente de Perú, Martín Vizcarra (izquierda), y el de Colombia, Iván Duque, se saludan en el Palacio de Gobierno en Lima. 27 de mayo de 2019. REUTERS/Guadalupe Pardo

LIMA, 27 mayo (Reuters) - Los presidentes de Perú y Colombia reclamaron el lunes apoyo internacional para enfrentar la fuerte migración hacia sus países de millones de venezolanos que huyen de una crisis económica y humanitaria.

“En el contexto internacional, no se ha ponderado el efecto real de la migración venezolana que recibe Colombia y Perú, como también otros países de la región”, dijo Martín Vizcarra, presidente de Perú, en una rueda de prensa junto a su par colombiano Iván Duque, en Palacio de Gobierno de Lima.

Este fue uno de los temas de una que cita el domingo de la Comunidad Andina de Naciones, en la que participaron además, los presidentes de Bolivia y Ecuador, Evo Morales y Lenín Moreno.

“Ésta migración que esta por el orden de los tres millones y supera largamente cualquier otro proceso migratorio que se ha dado a nivel mundial”, agregó el mandatario peruano.

Según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados y fuentes locales, unos 1,3 millones de venezolanos se encuentran en Colombia y unos 700.000 en Perú. En total, se calcula que unos 3,4 millones de venezolanos han salido del país petrolero.

El Gobierno de Venezuela rechaza que haya un éxodo masivo de sus ciudadanos y dice que se trata de un montaje de la oposición y de países amigos de Estados Unidos para desprestigiar al presidente socialista Nicolás Maduro.

La preocupación por la migración venezolana se incluyó en una declaración conjunta de Vizcarra y Duque, en que se pide la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de cooperantes internacionales.

“Hemos sido claros que Colombia y Perú están enfrentando la peor crisis migratoria que haya tenido América Latina en su historia reciente”, dijo Duque.

“Sabemos que si no hay una recuperación institucional en Venezuela y no hay una transición que empiece con la salida del dictador será muy difícil que éste fenómeno (de la migración) no se siga incrementando”, añadió.

Reporte de Marco Aquino; Editado por Javier López de Lérida