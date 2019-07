Expresidente peruano Alejandro Toledo, arrestado en EEUU por caso Odebrecht

Una orden de arresto internacional de Ministerio del Interior de Perú, que ofrece 100,000 soles peruanos por información sobre el paradero del ex presidente Alejandro Toledo. 10 de febrero de 2017. Policía peruana/vía Reuters. ATENCIÓN EDITORES - SOLO PARA USO EDITORIAL. NO ESTÁ A LA VENTA Y NO SE PUEDE USAR EN CAMPAÑAS PUBLICITARIAS. ESTA IMAGEN HA SIDO ENTREGADA POR UN TERCERO Y SE DISTRIBUYE EXÁCTAMENTE COMO LA RECIBIÓ REUTERS COMO UN SERVICIO A SUS CLIENTES.