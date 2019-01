Peruana Alicorp compra firma local de productos de limpieza por 490 mln dlrs

LIMA (Reuters) - Alicorp, la mayor empresa de alimentos y productos para el hogar en Perú, anunció el jueves la compra de la firma local dedicada al rubro de limpieza Tecnología Aplicada, por 490,4 millones de dólares, como parte de un proceso de expansión.

La empresa Alicorp -que produce o comercializa también en Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia- dijo en un comunicado que el pago por la compra de Tecnología Aplicada S.A. se concretó con un crédito de Bank Of América, Citibank y The Bank Of Nova Scotia por 500 millones de dólares.

Tecnología Aplicada, a través de la subsidiaria Intradevco, produce diversas marcas de limpieza personal y del hogar.

“Alicorp, ahora con la suma de las operaciones y las marcas de Intradevco, tiene un enorme potencial para seguir creciendo en América Latina y el Caribe”, dijo el presidente ejecutivo de Alicorp, Alfredo Perez Gubbins, en una comunicado de prensa.

A las 12.25 hora local (1725 GMT) la acción de Alicorp subía en la bolsa limeña un 1,72 por ciento, a 10,65 soles.

Reporte de Marco Aquino; Editado por Natalia Ramos