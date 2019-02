ACTUALIZA 1-Peruana Alicorp compra firma de productos de limpieza por 490 mln dlrs, evalúa bonos

(Agrega declaraciones de presidente de compañía)

Por Marco Aquino

LIMA, 31 ene (Reuters) - Alicorp, la mayor empresa de alimentos y productos para el hogar en Perú, compró una firma local dedicada al rubro de limpieza por unos 490,4 millones de dólares y evalúa ahora la emisión de bonos para respaldar su crecimiento, dijo el jueves el presidente ejecutivo de la compañía, Alfredo Pérez.

Pérez, en una entrevista telefónica con Reuters, afirmó que la estrategia de Alicorp es seguir invirtiendo para desarrollar e integrar los mercados donde produce o comercializa, como son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Bolivia.

La empresa Alicorp anunció más temprano que adquirió la firma Tecnología Aplicada S.A., en una operación que se concretó gracias a un crédito de Bank Of América, Citibank y The Bank Of Nova Scotia por 500 millones de dólares.

Tecnología Aplicada, a través de la subsidiaria Intradevco, produce diversas marcas de limpieza personal y del hogar.

“Alicorp, ahora con la suma de las operaciones y las marcas de Intradevco, tiene un enorme potencial para seguir creciendo en América Latina y el Caribe”, afirmó Pérez.

El presidente ejecutivo de Alicorp explicó que la compañía entró en un plan de expansión hace poco más de un año con compras que superaron los 1.000 millones de dólares, incluyendo uno en Bolivia por casi 300 millones de dólares.

Pérez dijo que para financiar el crecimiento y las obligaciones que han generado las adquisiciones, Alicorp está analizando varias opciones, entre ellos su regreso al mercado internacional de bonos después de casi seis años.

“Estamos considerando todas las opciones, y una de ellas son los mercados internacionales, de bonos en dólares, soles y creo que vamos a ir en los siguientes meses afinando esa estrategia y trabajando obviamente para constituir una estructura de financiamiento ya con un horizonte de largo plazo”, manifestó.

“En los siguientes días y semanas vamos afinar la punta del lápiz para ir viendo qué alternativa es la mejor”, agregó.

La acción de Alicorp cerró el jueves en la bolsa limeña con una alza de 0,86 por ciento, a 10,56 soles. (Reporte de Marco Aquino Editado por Natalia Ramos)