Perú, Ecuador y Colombia esperan aprobar en mayo reglas para integración eléctrica

LIMA, 2 mayo (Reuters) - Los Gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador esperan aprobar a fines de mayo una regulación para integrar sus sistemas de energía eléctrica, dijo el jueves el ministro de Energía y Minas peruano, Francisco Ísmodes.

El funcionario sostuvo que la norma, que incluye temas de carácter comercial, operativo y regulatorio, podría ser sellada en una cumbre de países de la Comunidad Andina, conformada por Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, a fines de mayo en Lima.

“Allí se presentarán estos reglamentos como muestra de avances en esta comunidad”, dijo Ísmodes en un encuentro con la prensa extranjera. “Esperamos ya tener la aprobación de los reglamentos regulatorios para el acceso de Ecuador y de Colombia que son los más avanzados”.

Con Bolivia la integración eléctrica es prematura, añadió.

Ísmodes manifestó que con Ecuador se tiene un acuerdo de interconexión que opera en ciertos periodos de demanda y que la agencia promotora de inversión en Perú, Proinversión, lanzará próximamente a licitación una línea de transmisión eléctrica de 500 kilovatios para una mayor integración con ese país.

Respecto a Chile, Ísmodes dijo que “se está avanzando” en una integración eléctrica, pero destacó que al no ser miembro de la CAN, su vecino sureño no está bajo este acuerdo del bloque.

