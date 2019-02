Petrobras informa vazamento em plataforma na Bacia de Campos

BRASÍLIA (Reuters) - A Petrobras informou a ocorrência de um rompimento de mangote na plataforma P-58, durante operação de transferência de óleo para navio aliviador na madrugada deste sábado, causando o vazamento de óleo em um volume inicialmente estimado em 188 m³.

Segundo a companhia, o processo de transferência foi interrompido imediatamente. “A plataforma está em condição segura. Não há vítimas nem impacto para a operação”, disse o comunicado à Companhia de Valores Mobiliários (CVM).

Essa plataforma está localizada no Parque das Baleias, na Bacia de Campos, litoral sul do Espírito Santo, a cerca de 80 km da costa.

“Duas embarcações estão no local para contenção e recolhimento da mancha. As simulações iniciais indicam que não há risco de a mancha chegar à costa. Está sendo realizado sobrevoo com especialistas para avaliação da região”, disse a empresa.

“A Petrobras já comunicou a ocorrência aos órgãos reguladores competentes. Uma comissão está sendo formada para investigar as causas da ocorrência”, concluiu a companhia.

Da Redação