Arábia Saudita se diz pronta a tomar mais medidas para estabilizar mercado de petróleo

Homem saudita confere cotações do petróleo em um painel, em Riad. 15/3/2020. REUTERS/Ahmed Yosri

RIAD (Reuters) - A Arábia Saudita disse nesta terça-feira que está monitorando os mercados de petróleo e está pronta para tomar medidas adicionais para estabilizá-los junto a aliados da Opep+ e outros produtores de petróleo, informou a agência de notícias estatal SPA, citando uma declaração do gabinete.

Os comentários do gabinete do maior exportador de petróleo do mundo veio um dia depois que os futuros de petróleo bruto dos EUA afundaram para território negativo pela primeira vez na história, conforme a demanda caiu devido à crise do coronavírus.

“O reino está interessado em alcançar a estabilidade do mercado de petróleo e compromete-se com a Rússia a implementar cortes de produção nos próximos anos”, disse o comunicado.

A Opep e produtores aliados, incluindo a Rússia, grupo conhecido como Opep+, anunciaram cortes radicais na produção, equivalente a quase 10% dos suprimentos globais. Mas com economias em todo o mundo praticamente paradas devido a bloqueios por causa do coronavírus, a demanda caiu até 30%.

Brent e futuros de petróleo dos EUA para entrega em junho caíram para mínimas de cerca de duas décadas na terça-feira. Brent para entrega em junho, caiu para 18,10 dólares, menor cotação desde novembro de 2001.

O presidente dos EUA, Donald Trump, que descreveu a queda no preço do petróleo dos EUA como uma questão de curto prazo causada por um aperto financeiro, disse que iria considerar a suspensão das importações de petróleo da Arábia Saudita, que liderou os esforços da Opep para reduzir a produção.

Trump disse que a indústria do petróleo estava sofrendo com a falta de demanda, à medida que os Estados impuseram restrições de movimentação para refrear a propagação do coronavírus.

(Reportagem adicional de Dahlia Nehme)