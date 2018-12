Exportações de petróleo da Arábia Saudita devem cair 1 milhão de bpd em janeiro ante novembro - fontes

VIENA (Reuters) - As exportações de petróleo bruto da Arábia Saudita devem cair no próximo mês em cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) em relação aos níveis de novembro, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto neste sábado.

Espera-se que o maior exportador mundial de petróleo envie cerca de 7,3 milhões de bpd em janeiro, disse uma das fontes, devido ao abrandamento da demanda sazonal e à medida que Riade segue com um acordo global para reduzir a produção para evitar um aumento no fornecimento de petróleo.

Por Rania El Gamal