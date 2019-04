EEUU prepara anuncio sobre fin a exenciones a compras de petróleo iraní

WASHINGTON/SINGAPUR (Reuters) - Estados Unidos posiblemente anunciará el lunes que los compradores de petróleo iraní deben terminar pronto con sus importaciones o enfrentarán sanciones, dijo a Reuters una fuente cercana al tema, lo que provocó un aumento del 3 por ciento en los precios del crudo hasta máximos del año.

FOTO DE ARCHIVO: Vista de una plataforma de producción de crudo en los campos de Soroush en el Golfo Pérsico, al sur de la capital de Irán. Julio 25, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi

Funcionarios en Asia rechazaron la esperada medida, señalando que las ajustadas condiciones del mercado y los altos precios del combustible están dañando a la industria.

La fuente confirmó un informe del diario The Washington Post que aseguró que el Gobierno de Estados Unidos terminará con las exenciones de las sanciones que otorgó a algunos importadores de petróleo iraní a fines del año pasado.

En las primeras operaciones del lunes en Asia, los futuros del referencial petrolero Brent LCOc1 subieron hasta un 3,2 por ciento, a 74,31 dólares por barril, el nivel más alto desde el 1 de noviembre, en respuesta a las expectativas sobre una oferta más restringida.

Los futuros del crudo en Estados Unidos CLc1 avanzaron hasta 3 por ciento a 65,87 dólares por barril, su nivel más alto desde el 30 de octubre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere poner fin a las exenciones para ejercer la “máxima presión económica” sobre Irán, al reducir sus exportaciones de petróleo y bajar a cero su principal fuente de ingresos.

Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo, está dispuesto a compensar la posible pérdida de suministros, pero primero tendría que evaluar el impacto antes de impulsar su propia producción, dijo a Reuters una fuente cercana a las autoridades saudíes.

En noviembre, Estados Unidos volvió a imponer sanciones a las exportaciones de petróleo iraní después de que Trump retiró a su país de un acuerdo nuclear pactado en 2015 entre Irán y seis potencias mundiales.

Sin embargo, Washington otorgó exenciones a los ocho principales compradores de crudo iraní -China, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Turquía, Italia y Grecia-, a los que les permitió realizar compras limitadas durante seis meses.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, anunciará el lunes que “a partir del 2 de mayo el Departamento de Estado ya no otorgará exenciones de sanciones a ningún país que esté importando crudo o condensado iraní”, dijo en su artículo Josh Rogin, columnista de The Washington Post, citando a dos funcionarios del Departamento de Estado que no identificó.

Reporte de Susan Cornwell en WASHINGTON, Henning Gloystein en SINGAPUR y Rania El Gamal en DUBÁI. Información adicional de Aaron Sheldrick y Yuka Obayahi en TOKIO, Jane Chung en SEÚL, Meng Meng en SHANGHÁI, Nidhi Verma en NUEVA DELHI, Koustav Samanta y Chen Aizhu en SINGAPUR. Editado en español por Rodrigo Charme