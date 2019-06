Incêndio atinge refinaria na Filadélfia; não há feridos graves

(Reuters) - Um incêndio de grandes proporções atingia a maior e mais antiga refinaria da costa leste dos Estados Unidos, na Filadélfia, na manhã desta sexta-feira.

Refinaria Philadelphia Energy Solutions 24/03/2014 REUTERS/David M. Parrott

As chamas irromperam na seção de Girard Point da refinaria Philadelphia Energy Solutions PESC.N, que produz 335 mil barris por dia, no início da manhã, informou a empresa, acrescentando que o incêndio ainda não havia sido controlado.

“Equipes de emergência da refinaria e o Corpo de Bombeiros da Filadélfia estão tentando controlar o fogo. Estamos em processo de contabilizar os funcionários. Não houve ferimentos significativos”, disse uma porta-voz da companhia.

Notícias da explosão fizeram disparar o futuro da gasolina em 3,4% na bolsa Nymex.

A empresa de inteligência de mercados Genscape informou que o incêndio havia fechado a seção bruta em Girard Point.

Uma grande explosão ocorreu em uma unidade de alquilação da refinaria, de acordo com uma fonte familiarizada com as operações na instalação.

Um funcionário que estava no local quando as chamas começaram disse que “foi o pior que já vivenciei”. “Parecia que uma bomba nuclear havia explodido. Achei que todos fôssemos morrer”.

O funcionário, que pediu anonimato por não estar autorizado a falar com a imprensa, disse que houve duas explosões diferentes.

A polícia fechou vias no entorno da refinaria, acrescentou a porta-voz.

Transmitidas por redes locais, filmagens aéreas da cena mostraram o complexo envolvido por chamas e danos significativos. O incidente ocorreu em meio a dificuldades financeiras da refinaria, que está cortando benefícios dos funcionários e reduzindo os projetos para economizar capital. Se o dano for significativo, o orçamento para a reconstrução da refinaria será uma dúvida.

Em 10 de junho, um incêndio irrompeu na mesma refinaria, o que, segundo uma fonte familiarizada com as operações, afetou uma unidade de craqueamento catalítico de 50 mil barris por dia.

Reportagem de Nallur Sethuraman, Arpan Varghese em Bengaluru; Jarrett Renshaw, em Nova York; Reportagem adicional de Rich McKay, em Atlanta