Irán dice está listo para fin de exenciones EEUU, nuevas amenazas de bloquear Ormuz

DUBÁI (Reuters) - Teherán está preparado para afrontar la decisión de Estados Unidos de acabar con las exenciones otorgadas a compradores de su crudo, dijo el lunes una fuente del Ministerio de Petróleo de Irán, mientras la Guardia Revolucionaria reiteró su amenaza de bloquear el estratégico Estrecho de Ormuz, según medios locales.

Imagen de archivo de una llamarada de gas en una plataforma de producción de petróleo en los campos de Soroush que se ve junto a una bandera de Irán en el Golfo Pérsico, Julio 25, 2005. REUTERS/Raheb Homavandi

Asimismo, una fuente ministerial anónima dijo que Estados Unidos no podrá reducir a cero las exportaciones de crudo iraní, según comentarios recogidos por la agencia de noticias semioficial Tasnim.

Estados Unidos dijo el lunes que eliminará en mayo todas las exenciones garantizadas a ocho países, que les permiten comprar crudo iraní sin sufrir sanciones, en un aumento de la presión para cortar todos los ingresos petroleros de la república islámica.

De forma separada, el comandante de la Marina de la Guardia Revolucionaria dijo que Irán cerrará el estrecho si se prohíbe a Teherán utilizarlo.

“Según la ley internacional, el Estrecho de Ormuz es un paso marítimo y si se nos prohíbe usarlo, lo cerraremos”, dijo el general Alireza Tangsiri, según la agencia semioficial de noticias Fars.

“En caso de cualquier amenaza, no tendremos siquiera un ápice de duda para proteger y defender las aguas iraníes”, agregó.

Por su parte, la fuente anónima citada por Tasnim indicó que “independientemente de si las exenciones continúan o no, las exportaciones de petróleo de Irán no llegarán a cero bajo ninguna circunstancia a menos que las autoridades iraníes decidan detener las exportaciones de petróleo (...) y esto no es relevante ahora”.

“Hemos estado supervisando y analizando todos los escenarios y condiciones posibles para el avance de las exportaciones petroleras de nuestro país, y se han tomado las medidas necesarias (...) Irán no está esperando a si Estados Unidos toma o no una decisión para exportar su crudo”, indicó la fuente.

“Tenemos años de experiencia neutralizando los esfuerzos de nuestros enemigos para asestar golpes a nuestro país”, agregó.

Irán ha amenazado con interrumpir los envíos de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, un importante canal de navegación en el Golfo Pérsico, si Washington intenta estrangular la economía de Teherán frenando sus exportaciones petroleras.

