Irán insiste en aumentar exportaciones de petróleo para mantenerse en acuerdo nuclear: fuentes

LONDRES/BRUSELAS, 13 mayo (Reuters) - Irán insiste en exportar al menos 1,5 millones de barriles por día (bpd) de petróleo, el triple del nivel esperado en mayo bajo las sanciones de Estados Unidos para permanecer en un acuerdo nuclear internacional, dijeron fuentes con conocimiento de las conversaciones entre la república islámica y la Unión Europea.

Foto de archivo. Gas de combustión de una plataforma de producción de petróleo en el Golfo Pérsico. 25 de julio de 2005. REUTERS/Raheb Homavandi.

La cifra fue comunicada en reuniones recientes entre funcionarios de ambas partes, incluido el ministro de Relaciones Exteriores iraní Mohammad Javad Zarif, pero no se ha establecido por escrito, informaron cuatro fuentes diplomáticas europeas.

Estados Unidos volvió a imponer sanciones en noviembre a las exportaciones de petróleo iraní después de que el presidente Donald Trump se retirara unilateralmente del acuerdo de 2015 entre la república islámica y seis potencias mundiales para frenar el programa nuclear de Teherán.

En un intento por reducir las exportaciones a cero, Washington terminó a principios de mayo con exenciones que permitían a los principales compradores de petróleo iraní continuar sus importaciones durante seis meses.

Las sanciones han reducido las exportaciones de Irán a 1 millón de bpd o menos desde un máximo de 2,8 millones de bpd el año pasado. Las ventas podrían caer a 500.000 bpd a partir de mayo, dijo a Reuters un funcionario iraní este mes.

Irán ha amenazado con bloquear el Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo, e interrumpir los envíos de crudo de los países vecinos si Washington obliga a todos los países a dejar de comprar su petróleo.

El ayatolá Ali Khamenei estableció el año pasado una serie de condiciones a las potencias europeas para que Teherán se mantuviera en el acuerdo nuclear, incluida la compra continuada de petróleo. El líder supremo no especificó qué nivel mínimo de ventas de crudo aceptaría para no abandonar el pacto o mantener abierto el Estrecho.

De acuerdo a un funcionario de la UE, los iraníes no han sido específicos pero querían asegurarse que la producción volviera a los niveles previos a las sanciones. Otras fuentes dijeron que la demanda de Irán parecía estar en un rango general de 1,5 a 2 millones de bpd.

“Zarif dijo específicamente que quieren vender 2 millones de bpd, básicamente el nivel que Irán estaba exportando antes de que Trump se retirara del acuerdo”, dijo una fuente presente en la reunión de Nueva York en la que el ministro hizo la declaración. “Pero no creo que sea una demanda seria. No es posible y los iraníes saben que no es posible”.

Zarif también dijo durante la misma visita a Nueva York en abril que Irán solo podría vender entre 500.000 y 700.000 bpd de petróleo.

Reporte de Bozorgmehr Sharafedin en Londres, Robin Emmott en Bruselas y John Irish en París; Editado en español por Javier Leira