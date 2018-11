Arabia Saudita apunta a frente unido sobre producción crudo; Rusia y Nigeria, expectantes

ABUYA/MOSCÚ (Reuters) - Arabia Saudita no reducirá por sí sola la producción petrolera para estabilizar al mercado, dijo el miércoles el ministro de Energía Khalid al-Falih, mientras que Nigeria y Rusia indicaron que era demasiado pronto para decir si participarían en algún tipo de limitación al bombeo.

Foto de archivo. El ministro de Energía saudí, Khalid al-Falih, durante el Foro de Energía de India, en Nueva Delhi, India. 15 de octubre de 2018. REUTERS/Adnan Abidi

La OPEP y sus aliados liderados por Rusia se reunirán en Viena la semana que viene, en medio de las preocupaciones por una desaceleración de la economía mundial y los crecientes suministros de crudo desde Estados Unidos, que no participa del actual acuerdo para restringir la producción.

El panorama económico negativo ayudó a arrastrar los precios del petróleo debajo de los 60 dólares por barril esta semana, desde 85 dólares en octubre, generado que el líder de facto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Arabia Saudita, sugiriera drásticos recortes al bombeo.

Sin embargo, Riad fue presionada nuevamente por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le pidió al reino que evite las limitaciones a la producción y ayude a que los precios del crudo bajen más.

El asesinato el mes pasado del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul seguramente complicará más la decisión petrolera de Riad. Trump ha respaldado al príncipe heredero, Mohammed bin Salman, pese a los pedidos de muchos políticos estadounidenses de que imponga duras sanciones a Arabia Saudita.

Falih estaba en Abuya para un encuentro con el ministro de Petróleo nigeriano, Emmanuel Ibe Kachikwu, quien dijo que era demasiado pronto para decir si Nigeria participaría en alguna iniciativa de recorte del bombeo.

Nigeria fue eximida de la ronda previa de reducción de bombeo, que se inició en 2017, debido a que conflictos internos redujeron su actividad petrolera. La producción de crudo del país se ha recuperado desde entonces.

El funcionario saudí indicó que las señales de Irak, Nigeria y Libia, socios del reino en la OPEP, eran positivas antes de la reunión del grupo en Viena el 6 de diciembre, ya que todos los ministros quieren restablecer la estabilidad del mercado petrolero.

“Vamos a (...) hacer lo que sea necesario, pero sólo si actuamos juntos como un grupo de 25”, dijo Falih a periodistas, en referencia a la OPEP y sus aliados.

“Como Arabia Saudita no podemos hacerlo solos, no lo haremos solos”, agregó Falih. “Todo el mundo está deseando llegar a una decisión que devuelva la estabilidad al mercado (...) Creo que la gente sabe que dejar el mercado a su suerte sin claridad y sin una decisión colectiva para equilibrarlo no está ayudando”.

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirá con el príncipe Mohammed en Argentina durante el fin de semana, en el marco de la cumbre del G-20, a la que Trump también asistirá. Moscú hasta el momento se ha resistido a sumarse a cualquier nuevo recorte al bombeo.

No obstante, Putin dijo el miércoles durante un foro económico en Rusia que su país está en contacto con la OPEP y que está listo para continuar con la cooperación con el grupo de ser necesario.

Reporte de Paul Carsten; Editado en español por Janisse Huambachano y Ana Laura Mitidieri