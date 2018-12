Recortes de petróleo OPEP están en riesgo mientras Rusia aún no se compromete

VIENA (Reuters) - La OPEP y sus aliados están trabajando para reducir la producción de petróleo en hasta 1,5 millones de barriles por día, pero podrían no llegar a un acuerdo si no hay un compromiso con Rusia, que no pertenece al cartel, dijo el jueves el ministro de energía saudí.

El logo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en su sede en Viena, 19 de junio de 2018. REUTERS/Leonhard Foeger

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reúne el jueves, pero está esperando noticias del ministro de Energía de Rusia, Alexander Novak, quien regresó de Viena antes para posibles conversaciones con el presidente Vladimir Putin.

Novak regresará a Viena el viernes para conversaciones entre la OPEP, liderada por Arabia Saudita, y sus aliados.

La OPEP espera apuntalar los precios del crudo, que han caído casi un tercio desde octubre, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha pedido que haga el petróleo más barato absteniéndose de los recortes de producción.

“Esperamos concluir algo al final del día de mañana (...) Tenemos que involucrar a los países que no pertenecen a la OPEP”, dijo a la prensa el ministro saudí, Khalid al-Falih.

“Si no todo el mundo está dispuesto a unirse y contribuir por igual, esperaremos hasta que lo estén”, añadió.

Consultado si la OPEP podría no llegar a un acuerdo, dijo que todas las opciones estaban sobre la mesa. Los posibles recortes de producción oscilan entre 0,5 y 1,5 millones de bpd y un millón de bpd era aceptable, agregó.

Los futuros del petróleo Brent caían un 3 por ciento a menos de 60 dólares por barril frente a temores de que no haya un acuerdo mientras operadores o observadores de la OPEP señalaban que una reducción de 1 millón de bpd estaba por debajo de las expectativas.

“Creemos que la OPEP dedicará un tiempo a elegir qué palabras utiliza. Ser demasiado cauteloso con las palabras, para complacer al presidente Trump, corre el riesgo de diluir el mensaje”, dijo Olivier Jakob, de la consultora Petromatrix.

Delegados de la OPEP han señalado que el bloque y sus aliados podrían disminuir su bombeo en 1 millón de barriles por día si Rusia aportaba con 150.000 bpd de esa reducción. Si Moscú redujera su bombeo en 250.000 bpd, el recorte general podría superar los 1,3 millones de bpd.

GRÁFICO (en inglés): La batalla de la OPEP por convencer a Rusia de reducir producción ante mayor suministro EEUU tmsnrt.rs/2RzCE3J

GRÁFICO (en inglés): Producción crudo OPEP en noviembre: sondeo Reuters tmsnrt.rs/2RqgctQ

GRÁFICO (en inglés): Diferencias en producción crudo OPEP entre noviembre 2018 y octubre 2016 tmsnrt.rs/2RqgBMS

GRÁFICO (en inglés): ¿Quién podría acceder a un pacto de reducción del bombeo de la OPEP? tmsnrt.rs/2Ru61od

Reporte adicional de Shadia Nasralla, Olesya Astakhova y Alex Lawler; escrito por Dmitry Zhdannikov; Editado en español por Janisse Huambachano y Natalia Ramos