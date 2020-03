Crece disputa en OPEP, grupo no logra organizar reunión para conversaciones de emergencia

Logo de la OPEP en su sede en Viena. Archivo. REUTERS/Leonhard Foeger

MOSCÚ/LONDRES, 31 mar (Reuters) - Una disputa en la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se amplió después de que los miembros no llegaron a un acuerdo unánime sobre una reunión de emergencia de bajo nivel para discutir el colapso del mercado, que ha visto los precios mundiales del petróleo tocar mínimos de 18 años.

El presidente de la OPEP, Argelia, que ha desempeñado un papel decisivo en la organización de los esfuerzos del grupo de productores para apoyar el mercado, estuvo entre los miembros que presionaron para una reunión en abril de la Junta de la Comisión Económica (ECB, por sus siglas en inglés) del organismo.

Pero al menos cuatro miembros, incluido el líder de facto de la OPEP, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Nigeria, han dejado en claro que no ven la necesidad de tal reunión, dijeron cuatro fuentes con conocimiento del asunto bajo condición de anonimato.

Una fuente de la OPEP dijo que Kuwait no había recibido una invitación oficial para unirse a la reunión y que no la considera necesaria. Otra fuente de la OPEP afirmó que era mejor apegarse a un acuerdo previo para celebrar el encuentro del ECB en junio y no antes debido al grado de incertidumbre sobre la dirección del mercado.

El encuentro podría ser acordado por una mayoría simple de los 13 miembros de la OPEP, pero la ausencia de naciones líderes, especialmente Arabia Saudita, significaría que la reunión no tendría poder para actuar. El Reino representa un tercio de la producción de petróleo del grupo.

El ECB es un panel asesor compuesto por funcionarios de la OPEP, generalmente representantes nacionales. No establece políticas, pero sus recomendaciones pueden ayudar en las decisiones tomadas por los ministros.

La falta de acuerdo sobre la celebración de una reunión de bajo nivel resalta la creciente frustración de algunos miembros OPEP con la política saudita de no tomar medidas para detener la caída de los precios, mientras lucha por la participación de mercado con Rusia que no perteneciente al grupo.

“No se pueden congelar todos los canales de comunicación, incluso en el nivel más bajo”, dijo una de las fuentes.

Los precios del petróleo han perdido alrededor del 70% de su valor desde un máximo este año, y casi el 60% desde una reunión de la OPEP y sus aliados, conocida como OPEC+, a principios de mes, que no acordó extender un pacto existente sobre recortes de producción.

Reporte adicional de Rania El Gamal en Dubái, Escrito por Ahmad Ghaddar, Editado en Español por Manuel Farías