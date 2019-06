Putin dice que acuerdo sobre producción petrolera ayudó a estabilizar mercados

Foto del jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, visto en una pantalla durante una entrevista con el Financial Times en Moscú. Jun 27, 2019. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATENCIÓN EDITORES, ESTA IMAGEN FUE PROVISTA POR UNA TERCERA PARTE

MOSCÚ (Reuters) - Un acuerdo entre la OPEP y otros productores de petróleo para frenar la producción de crudo ha desempeñado un papel positivo en la estabilización de los mercados, dijo el jueves en una entrevista el presidente ruso, Vladimir Putin.

Cuando se le preguntó en la entrevista con el Financial Times si Rusia apoyaría una extensión del acuerdo cuando expire a fines de mes, Putin no dio una respuesta clara. No obstante, sostuvo que la estabilización de los mercados era de interés tanto para los productores de crudo como para los consumidores.

Se espera que el futuro del acuerdo con la OPEP esté en la agenda cuando líderes mundiales se reúnan esta semana en la cumbre del G-20 en Osaka, en Japón.

“Nosotros creemos que nuestros acuerdos de estabilización de producción con Arabia Saudita y la OPEP en general han tenido un efecto positivo en la estabilización y previsiones del mercado”, dijo en la entrevista con el FT.

“Creo que tanto los productores de energía, en este caso países productores, y los consumidores están interesados en esto, porque la estabilidad es escasa en este momento (...) y nuestros acuerdos con Arabia Saudita y miembros de la OPEP sin duda fortalecen la estabilidad. Sobre si extenderemos el pacto, lo sabrán en los próximos días”, agregó.

Putin y el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, discutirán temas de energía durante una reunión en el marco de la cumbre del G-20.

Ellos se reunirán días antes de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros importantes productores, incluida Rusia, se encuentren en Viena para discutir el futuro de los acuerdos de recortes al bombeo global.

Putin negó que Rusia haya desplegado soldados en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro ha resistido los intentos para sacarlo del poder encabezados por el líder opositor Juan Guaidó. Maduro es un estrecho aliado de Moscú y Guaidó tiene el respaldo de Washington.

Sostuvo que Rusia no ha interferido en los problemas de Venezuela, pero dijo que Guaidó no tiene el derecho de salir a las calles y proclamarse unilateralmente presidente. Ese cargo sólo se otorga mediante elecciones, dijo Putin.

Reporte de Christian Lowe; Editado en español por Javier López de Lérida y Ricardo Figueroa