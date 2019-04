Plataforma da Petrobras na Bacia de Santos (RJ) 05/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares

SÃO PAULO (Reuters) - A produção de petróleo do Brasil em fevereiro alcançou 2,489 milhões de barris ao dia, recuo de 5,4 por cento ante janeiro e de 4,9 em relação a igual período do ano passado, informou nesta terça-feira a reguladora do setor ANP.

Quanto ao gás natural, a produção brasileira em fevereiro foi de 110 milhões de metros cúbicos ao dia, 2,7 por cento abaixo da de janeiro, mas 0,3 por cento acima na comparação anual.