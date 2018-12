Presidente russo não tem planos de discutir com sauditas fraqueza no preço do petróleo

MOSCOU (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, não tem planos imediatos de entrar em contato com a Arábia Saudita para discutir a queda dos preços do petróleo, disse um porta-voz do Kremlin nesta terça-feira.

Dmitry Peskov também disse que o acordo deste mês entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros importantes produtores para cortar a produção, a fim de dar suporte aos preços do petróleo, pode ter “um impacto” no mercado.

Os preços do petróleo atingiram o seu nível mais baixo desde o terceiro trimestre de 2017, uma vez que o excesso de oferta global manteve os compradores afastados do mercado antes dos feriados de final de ano.

Reportagem de Polina Nikolskaya