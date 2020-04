Gasolina da Venezuela passa de mais barata do mundo a preços exorbitantes

PUERTO ORDAZ/MARACAIBO, Venezuela (Reuters) - Os venezuelanos relataram pagar mais de 2 dólares por litro de gasolina (7,57 dólares por galão) na semana passada em meio a escassez de combustível, uma das taxas mais altas do mundo e uma reversão dramática para um país da Opep que se vangloriava de ter o combustível mais barato do mundo.

Graças aos subsídios do ex-presidente socialista Hugo Chávez e seu sucessor e protegido, Nicolás Maduro, a gasolina vendida pela petrolífera estatal PDVSA - que detém o monopólio legal da venda de combustíveis - é basicamente gratuita na Venezuela.

Os motoristas oferecem aos trabalhadores dos postos de gasolina lanches ou algumas centenas de bolívares - menos de 10 centavos de dólar - em vez de pagamento.

Mas a rede de refino de 1,3 milhão de barris por dia do país quase entrou em colapso, e as sanções dos Estados Unidos destinadas a derrubar Maduro complicaram as importações de combustíveis, levando os venezuelanos a esperar horas nos postos de gasolina ou a recorrer ao caro mercado negro.

Octavio Salom, de 53 anos, disse que ele e outros pacientes renais na cidade de Puerto Ordaz, no leste do país, compraram 20 litros de gasolina a 2 dólares o litro para os enfermeiros que fazem o tratamento de diálise pegarem um táxi até a clínica.

“Eles nos disseram que se não pudéssemos garantir o transporte, eles não poderiam fazer diálise”, disse Salom.

Na cidade de Maracaibo, os negociantes do mercado negro estão oferecendo 20 litros de gasolina por 50 dólares, de acordo com uma testemunha da Reuters. Em algumas áreas, os venezuelanos relataram pagar até 4 dólares por litro.

Isso está acima dos preços das bombas em Hong Kong, que segundo pesquisas tem a gasolina mais cara do mundo. A gasolina nos postos Royal Dutch Shell na cidade era vendida por 2,15 dólares por litro na quinta-feira, mostrou site da empresa.

O aumento na Venezuela ocorre no momento em que os preços nas bombas estão caindo devido à queda da demanda em meio ao surto de coronavírus. Nos Estados Unidos, os preços médios eram de 0,48 por litro (1,81 dólar por galão) na semana encerrada em 20 de abril, de acordo com a Energy Information Administration.

A PDVSA não respondeu a uma solicitação de comentário.

O governo da Venezuela está tentando reparar refinarias e nesta semana recebeu material de refino do Irã.

(Reportagem de Maria Ramirez em Puerto Ordaz e Mariela Nava em Maracaibo)

