Barcos enviados por Exxon aún no regresan a zona en disputa con Venezuela: Guyana

Imagen de archivo del logo de Exxon en una estación de gasolina en Denver, Colorado, Estados Unidos. 28 de julio, 2017. REUTERS/Rick Wilking

GEORGETOWN (Reuters) - Los buques que adelantaban sondeos en búsqueda de petróleo para la petrolera estadounidense Exxon Mobil en aguas de Guyana aún no han regresado al lugar donde ocurrió el mes pasado un incidente con la Armada de Venezuela, pero es posible que retornen en un futuro, dijo el jueves el ministro de Relaciones Exteriores guayanés.

Las fuerzas militares de la vecina Venezuela ordenaron a las embarcaciones retirarse del lugar donde se encontraban, argumentando que estaban en sus aguas territoriales.

Guyana, que aún no produce petróleo, se ha convertido en un lugar de interés para ese sector desde que Exxon anunció el descubrimiento de más de 5.000 millones de barriles de petróleo y gas en el mar de su plataforma continental.

Pero el hallazgo reavivó una disputa territorial de un siglo con Venezuela, un miembro de la OPEP cuya producción de crudo se ha derrumbado y acusa al Gobierno de Estados Unidos de conspirar para derrocar al presidente Nicolás Maduro. Según dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Carl Greenidge, el incidente que ocurrió el 22 de diciembre no frenará necesariamente la exploración futura que adelanta Exxon. “No han regresado al área. Eso no significa que no puedan regresar en el futuro”, apuntó Greenidge durante un foro con sindicalistas en la capital de su país, Georgetown.

“No estamos hablando en términos absolutos aquí”, agregó. Según un aviso publicado en el sitio de internet del Departamento de Administración Marítima de Guyana poco antes del incidente, se esperaba que las actividades de los buques comenzaran el 6 de diciembre del 2018 y concluyeran el 31 de diciembre. Hasta ahora no han difundido un nuevo mensaje.

El Ministerio de Información de Venezuela y una portavoz de Exxon no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las declaraciones de Greenidge.

El miércoles, en una conferencia de prensa, Maduro elogió a la patrulla de militares que solicitó a esos buques salir del área donde exploraban petróleo y afirmó que si no fuera gracias a ese trabajo de vigilancia, “un día llegamos y (nos encontramos que) están sacando petróleo”.

“¿Es viable un mundo así, sin respeto al derecho internacional?”, preguntó Maduro a periodistas en un acto transmitido por la televisora estatal.

Reporte de Neil Marks; con información adicional de Jennifer Hiller en Houston y Luc Cohen en Caracas. Traducido por Corina Pons. Editado por Carlos Aliaga