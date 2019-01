Bolsonaro diz que quer usar reforma de Temer e idade mínima inicial de 62 anos para homens e 57 para mulheres

Jair Bolsonaro em Brasília 01/01/2019 REUTERS/Pilar Olivares

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira que aproveitará a proposta de reforma da Previdência levada pelo ex-presidente Michel Temer ao Congresso e buscará no Parlamento a aprovação de uma idade mínima de aposentadoria de 62 anos para homens e de 57 anos para mulheres a partir de 2022.

“A proposta sai este mês e vamos aproveitar a que está na Câmara”, disse Bolsonaro a jornalistas após cerimônia de transmissão de cargo do novo comandante da Aeronáutica.

“Tudo aquilo que é para entrar em vigor em 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, que eu quero compor com o Parlamento... Então seria como está na proposta, agora os 62 para os homens no final de 2022, para as mulheres de 55 para 57”, acrescentou.

Na véspera, em entrevista ao SBT, o presidente já havia falado em ter como ponto de partida uma idade mínima de 62 anos para os homens e de 57 para as mulheres e aproveitar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que já está em tramitação.

Reportagem de Lisandra Paragussu