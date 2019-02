Trump diz que não decidiu sobre acordo para evitar outra paralisação do governo dos EUA

Donald Trump, presidente dos EUA, durante uma reunião de gabinete na Casa Branca em Washington, EUA, 12/02/2019. REUTERS/Carlos Barria

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que ainda não decidiu se apoiará um acordo alcançado pelos negociadores do Congresso para evitar outra paralisação parcial do governo que não inclua fundos para o prometido muro da fronteira EUA-México.

“Eu tenho que estudá-lo. Eu não estou feliz com isso”, disse Trump a jornalistas na Casa Branca sobre o acordo de financiamento que precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados, controlada por democratas, e pelo Senado, controlado pelos republicanos, e assinado por ele.

Ele disse que outra paralisação parcial do governo parecia improvável.

Parlamentares democratas e republicanos elaboraram na noite de segunda-feira um acordo sobre provisões de segurança de fronteira e dinheiro para manter várias agências governamentais, incluindo o Departamento de Segurança Interna e o Departamento de Justiça , financiadas até 30 de setembro, o final do atual ano fiscal federal . O financiamento temporário de cerca de um quarto do governo deve expirar na sexta-feira.

Os republicanos do Congresso mostraram pouco apetite para uma nova paralisação depois de receber críticas pesadas sobre a anterior. Os comentários do líder da maioria no Senado, Mitch McConnell, no plenário sobre a tentativa de acordo alcançada na noite de segunda-feira deixaram pouca dúvida de que o principal republicano no Congresso quer que Trump o apoie.

O mais importante democrata do Senado, Chuck Schumer, foi mais direto, dizendo: “peço insistentemente ao presidente que assine isso”.

O presidente republicano provocou a paralisação parcial de 35 dias do governo - a mais longa da história dos EUA - com sua demanda, em dezembro, para que o Congresso lhe desse 5,7 bilhões de dólares para ajudar a construir o muro fronteiriço, ao qual os democratas se opõem.

Reportagem adicional de Doina Chiacu e Steve Holland em Washington e Roberta Rampton em El Paso, Texas