Celso de Mello nega pedido de Flávio Bolsonaro para ter acesso a depoimento de Paulo Marinho

Ministro Celso de Mello, do STF 01/02/2017 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou em decisão da noite de segunda-feira pedido do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) para ter acesso ao depoimento do empresário Paulo Marinho à Polícia Federal no âmbito de inquérito que investiga as acusações do ex-ministro da Justiça Sergio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro, pai do parlamentar, buscou interferir na PF.

Na decisão, o ministro argumentou que Flávio Bolsonaro não é objeto de investigação neste inquérito e lembrou que determinou sigilo do depoimento de Marinho, que é suplente do filho do presidente e pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro na eleição deste ano pelo PSDB.

“Sendo assim, e em face das razões expostas, indefiro o pedido deduzido na Petição protocolada, eletronicamente, nesta Suprema Corte”, escreveu Celso de Mello.

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada no dia 16 de maio, Marinho, que fez parte da campanha presidencial de Bolsonaro, disse que Flávio Bolsonaro teve acesso antecipado à informação de que o ex-assessor parlamentar do senador, quando ele era deputado estadual no Rio, Fabrício Queiroz, seria alvo de uma operação da Polícia Federal.

À época, Flávio rebateu a acusação e disse que ela era uma “invenção de alguém desesperado e sem votos”.

Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília