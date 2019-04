DEM não descarta fechar questão na Previdência ou fazer parte da base, mas não há decisão, diz ACM Neto

Presidente do DEM, ACM Neto, conversa com presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, em Brasília 08/03/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O DEM ainda vai analisar a possibilidade de fazer oficialmente parte da base do governo do presidente Jair Bolsonaro, e não descarta fechar questão na votação da reforma da Previdência, mas é cedo para uma decisão, disse o presidente do partido, ACM Neto, depois de um almoço com Bolsonaro.

Segundo o prefeito de Salvador, a Executiva do partido irá analisar se a legenda fará parte da base, mas essa não é uma preocupação no momento nem do DEM, nem do presidente, e não houve um convite formal na reunião desta quinta-feira.

ACM Neto disse ainda que o partido pode vir a fechar questão na votação da reforma da Previdência, mas depende do texto final que irá a plenário. “Se tiver apoio majoritário no partido, podemos avançar no fechamento de questão”, acrescentando que é cedo para decidir isso.

Reportagem de Lisandra Paraguassu