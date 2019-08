Governo do Acre declara situação de emergência no Estado por incêndios florestais

Fumaça decorrente de incênio na Floresta Amazônica, perto de Humaitá (AM) 22/08/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - O governo do Acre declarou situação de emergência no Estado por conta dos incêndios florestais que vêm assolando a região e chamaram a atenção do mundo para a Amazônia.

Em decreto publicado no Diário Oficial do Estado do Acre, o governador Gladson Cameli argumenta que “a necessidade de se adotar medidas de resposta, preparação e recuperação dos cenários já acometido dos desastres na modalidade de incêndios florestais e queimadas urbanas”, entre outros motivos, justifica a edição do instrumento.

“Fica declarada Situação de Emergência no Estado do Acre em

razão do desastre classificado e codificado como incêndio florestal”, diz o documento.

O ato do governo cria ainda uma “Sala de Situação” para diagnosticar as queimadas e articular rede de gestão de riscos ambientais do Estado, entre outras ações, e determina que o Corpo de Bombeiros do Acre mobilize todo o efetivo para atuar na operação de combate e controle de queimadas.

O decreto cita a escassez de chuvas na região, iniciada ainda no primeiro semestre e com tendência de se manter por mais três meses, além da diminuição do nível dos rios e da umidade relativa do ar, fator que aumenta o risco de incêndios e queimadas com impactos na saúde da população e no meio ambiente.

O fato de agosto e setembro serem historicamente os meses mais críticos para a ocorrência de queimadas e incêndios também é listado como motivo para a decisão.

O decreto relata ainda que a redução das chuvas acarretam “considerável redução” de rios utilizados para o abastecimento de água em municípios e alerta para o risco de colapso no sistema de abastecimento.

(Reportagem de Gabriel Ponte; Texto de Maria Carolina Marcello)

Edição de Alexandre Caverni