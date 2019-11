União vai buscar reparação por danos causados por derramamento de óleo, diz AGU

Conde, Bahia 12/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A União vai buscar reparação pelos danos causados pelo derramamento de óleo no litoral do Nordeste, disse nesta sexta-feira o advogado-geral da União, André Mendonça, após uma investigação da Polícia Federal apontar um navio grego como suspeito de ser o responsável pelo incidente.

O AGU não especificou contra quem será feito o pedido de reparação.

De acordo com a PF, um navio de bandeira grega, que estaria vinculado a empresa de mesma nacionalidade, foi o responsável pelo derramamento que atingiu praias do Nordeste brasileiro a partir do início de setembro.

O navio em questão atracou em 15 de julho na Venezuela, onde permaneceu por três dias e foi carregado com petróleo venezuelano, antes de seguir rumo a Cingapura, vindo a aportar depois apenas na África do Sul.

O derramamento teria ocorrido nessa rota, entre os dias 28 e 29 de julho, de acordo com as investigações.

Por Rodrigo Viga Gaier