Presidentes da Câmara e Senado alinham discurso com Executivo por responsabilidade fiscal e social

Senador Davi Alcolumbre, presidente Jair Bolsonaro, vice-presidente Hamilton Mourão e deputado Rodrigo Maia 11/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afinaram o discurso e, em declarações ao lado do presidente Jair Bolsonaro, reafirmaram compromisso com equilíbrio fiscal, teto de gastos e responsabilidade social para a retomada após a crise do coronavírus.

Segundo Alcolumbre, a ideia é “nivelar” as agendas política e econômica. Ele defendeu a construção de um consenso na sociedade em torno da reforma administrativa e do pacto federativo.

Maia, por sua vez, defendeu responsabilidade e qualidade no gasto público, reafirmou a importância do teto de gastos e alertou para a necessidade da votação da regulamentação dos seus gatilhos. Aproveitou para afirmar que a Câmara estará pronta para analisar a reforma administrativa, no momento em que o governo enviá-la.

Reportagem de Maria Carolina Marcello e Ricardo Brito