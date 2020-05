Crise não tem precedentes e no futuro seremos cobrados por atitudes que tomamos, diz Alcolumbre

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre 03/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quinta-feira que o país terá, após a pandemia do coronavírus, muito mais desigualdade do que tinha antes, ressaltando que essa é uma crise sem precedentes e no futuro as autoridades serão cobradas pelas atitudes que tomarem.

Ao falar durante reunião liderada pelo presidente Jair Bolsonaro com governadores, Alcolumbre afirmou ainda que, apesar do que muitos pensam ou falam, não há divisão entre Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, mas que chegou a hora de todos darem as mãos e levantarem a bandeira branca.

Bolsonaro anunciou, durante a reunião, que o projeto de ajuda de 60 bilhões de reais a Estados e municípios será sancionado. [nL1N2D30RP]

Por Lisandra Paraguassu