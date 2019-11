Alcolumbre diz que Congresso fará outras reformas com a mesma determinação da Previdência

Alcolumbre participa de sessão no Senado 1/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado e Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse nesta terça-feira que o Congresso fará outras reformas, como a tributária e a administrativa, com a mesma determinação com que realizou as mudanças na Previdência.

Em discurso na sessão de promulgação da emenda constitucional da reforma da Previdência, Alcolumbre disse que, apesar do sucesso com as mudanças nas aposentadorias, as outras reformas também são necessárias para a transformação do potencial do país.

Reportagem de Maria Carolina Marcello