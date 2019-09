Alcolumbre confirma votação da reforma da Previdência na CCJ e no plenário do Senado na terça-feira

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre 08/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), confirmou que a votação em primeiro turno da reforma da Previdência no plenário do Senado deve ocorrer na noite de terça-feira depois de ser aprovada pela CCJ da Casa antes disso.

Alcolumbre estima que a votação em segundo turno no plenário deve ocorre entre terça e quarta-feira da semana que vem e afirmou que há folga “razoável” para garantir a aprovação do texto.

O presidente do Senado calcula há de 60 a 63 senadores favoráveis à Proposta de Emenda à Constituição, quando é necessário o apoio de 49. A PEC estava prevista para ser votada na semana passada.

“Esse deve ser o único item da pauta de amanhã no Senado por conta do acordo do calendário que construímos”, disse a jornalistas no Rio de Janeiro.

Reportagem de Rodrigo Viga Gaier