Congresso está firme e produtivo, diz Alcolumbre

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante evento com empresários em Campos do Jordão 05/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou nesta quarta-feira que o Legislativo está firme e produtivo e trabalha pelo fortalecimento da democracia, na esteira do movimento encabeçado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de imprimir um protagonismo à atividade parlamentar.

“O Congresso está firme, atento e produtivo. O Parlamento está trabalhando em favor do Brasil e pelo fortalecimento da democracia, do Estado Democrático de Direito e do direito à livre manifestação”, tuitou o presidente do Senado.

“Nesses primeiros 100 dias, garantimos a maior produtividade dos últimos 20 anos. O Parlamento está sereno, dedicado às pautas, trabalhando em favor do Brasil e pelo fortalecimento da democracia”, acrescentou, em uma nova postagem.

Os tuítes foram publicados pouco depois de uma reunião entre Alcolumbre, Maia, e o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. O governo vem enfrentando momentos tensos com o Congresso, que, declaradamente irritado com a postura do Executivo, busca uma atuação mais descolada do Palácio do Planalto.

O último episódio que gerou desconforto entre parlamentares diz respeito à afirmação, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, de que a classe política é o maior problema do país.

O clima ficou tenso a tal ponto que Maia aproveitou reunião de líderes na última terça-feira para romper com o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), após se irritar com uma charge divulgada por ele que insinua que o diálogo pretendido por parlamentares seria equivalente a dinheiro.

Em declaração após o encontro desta quarta, Maia agradeceu a presença de Onyx e voltou a defender o diálogo e o respeito às instituições democráticas como caminho para a superação da crise.

Afirmou ainda que as palavras do ministro da Casa Civil “são importantes, mostram o respeito do governo pelo Parlamento”.

Onyx agradeceu, na conversa, a aprovação na noite de terça-feira pela Câmara da medida provisória que retira o limite de participação de capital estrangeiro em companhias aéreas.