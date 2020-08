Ministério do Meio Ambiente interrompe ações contra desmatamento na Amazônia

Área desmatada da floresta amazônica perto de Porto Velho 14/08/2020 REUTERS/Ueslei Marcelino

BRASÍLIA (Reuters) - Todas as operações de combate ao desmatamento ilegal na Amazônia serão interrompidas a partir da zero hora da segunda-feira, informou o Ministério do Meio Ambiente nesta sexta-feira, acrescentando que a decisão decorre de bloqueio financeiro imposto pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF), vinculada ao Ministério da Economia.

O ministério informou em nota que a SOF determinou o bloqueio de 20,9 milhões de reais em verbas do Ibama e outros 39,7 milhões de reais em recursos do ICMBio. A restrição também vai paralisar ações de combate às queimadas no Pantanal e demais regiões do país, afirmou.

“Segundo informado ao MMA pelo secretário Esteves Colnago, do Ministério da Economia, o bloqueio atual de cerca de 60 milhões de reais para Ibama e ICMBio foi decidido pela Secretaria de Governo e pela Casa Civil da Presidência da República, e vem a se somar à redução de outros 120 milhões de reais já previstos como corte do orçamento na área de meio ambiente para o exercício de 2021”, afirmou o ministério.