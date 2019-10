Previdência será votada em 2º turno no dia 22, diz Anastasia

Senador Antonio Anastasia em Brasília 29/06/2016 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSDB-MG), afirmou nesta terça-feira ter acertado com líderes da Casa que a votação do segundo turno da reforma da Previdência ocorrerá no dia 22 deste mês.

Anastasia, que presidiu reunião de líderes no lugar do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-RJ), recluso por conta do Yom Kipur, disse ainda que as discussões sobre a cessão onerosa, tema que tem contaminado o debate da reforma da Previdência, “evoluíram”.

Reportagem de Maria Carolina Marcello