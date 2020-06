Polícia apreende fogos de artifício e outros materiais em chácara de apoio a grupo 300 do Brasil

BRASÍLIA (Reuters) - A Polícia Civil do Distrito Federal apreendeu na manhã deste domingo fogos de artifício e outros materiais destinados a manifestações em um dos pontos de apoio do grupo conhecido como 300 do Brasil, informou a assessoria de comunicação do órgão em nota.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido numa chácara na região de Arniqueiras, distante cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, composto por duas casas e onde também havia barracas instaladas.

“O imóvel contava com câmeras de segurança que cobriam toda a sua extensão. Em meio à ação foram apreendidos fogos de artifício, vários manuscritos com planejamento de ações e discursos, cartazes, aparelhos de telefone celular, um facão, um cofre (que ainda será aberto), e outros materiais destinados a manifestações”, informou a Polícia Civil do DF.

A polícia investiga a prática de supostos crimes de milícia privada, ameaças e porte de armas cometidos pelo grupo e a ação contou com a participação de 30 policiais.

O 300 do Brasil é liderado pela ativista Sara Giromini, conhecida como Sara Winter. Ela e outros cinco integrantes do grupo, liderado por ela e que apoia o presidente Jair Bolsonaro, foram presos temporariamente na segunda-feira no âmbito de um inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos que pedem uma intervenção militar e o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional.

A prisão dos seis foi prorrogada na sexta-feira por mais cinco dias por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes, que relata o inquérito das fake news.

Reportagem de Ricardo Brito