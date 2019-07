Brasil nunca teve problema com China e relações com EUA não devem afetar laços com chineses, diz Araújo

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cumprimenta o chanceler chinês, Wang Yi, durante reunião do Brics 26/07/2019 REUTERS/Ricardo Moraes

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O governo do presidente Jair Bolsonaro nunca teve qualquer problema com a China, disse o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, nesta sexta-feira, acrescentando que a questão surgiu por conta de como governos anteriores lidaram com as relações com a segunda maior economia do mundo e maior parceiro comercial do Brasil.

Em entrevista a jornalistas depois de se reunir com altas autoridades de China, Rússia, Índia e África do Sul durante um encontro do Brics no Rio de Janeiro, Araújo acrescentou que os esforços do Brasil para construir uma melhor relação com os Estados Unidos não precisam prejudicar os laços com a China.

“Nunca tivemos qualquer questão com a China. Tivemos uma questão com a maneira como o Brasil estava organizando, ou não organizando, seu relacionamento com a China”, disse o ministro aos jornalistas em inglês.

Reportagem de Gabriel Stargardter