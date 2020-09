Governo publica MP que estende auxílio emergencial e abre crédito de 67,6 bi para garantir pagamentos

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 02/09/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O governo federal publicou nesta quinta-feira a medida provisória com a extensão do auxílio emergencial para os próximos quatro meses com valor de 300 reais, metade do pago até agora.

O benefício será pago até dezembro para pessoas que já estavam recebendo o auxílio anterior, desde que não tenham conseguido trabalho neste período, a renda familiar per capita não tenha ultrapassado meio salário mínimo ou tenha sido beneficiário do seguro-desemprego ou outros programas sociais —com exceção do Bolsa Família— depois da instituição do auxílio emergencial, além de outros requisitos.

Uma segunda medida provisória foi enviada também abrindo crédito extraordinário de 67,6 bilhões de reais para o Ministério da Cidadania, para cobrir o pagamento do auxílio emergencial residual, como está sendo chamado pelo governo.