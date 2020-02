Bezerra diz que prevalece ideia de governo enviar proposta de reforma administrativa ao Congresso

Bezerra conversa com o hoje ministro Rogério Marinho 22/10/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), afirmou nesta terça-feira que está mantida a intenção do Executivo de enviar ao Congresso uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma administrativa.

Segundo ele, chegou a ser levantada, nas discussões, a possibilidade de aproveitar alguma PEC já em tramitação que pudesse incorporar pontos da reforma para acelerar sua votação, nos moldes do que o governo pretende fazer com a reforma tributária, mas a ideia não progrediu.

“A minha expectativa é de que a PEC seja encaminhada até a próxima semana”, disse o senador a jornalistas. “Está prevalecendo mesmo é a ideia de o governo mandar uma PEC”, afirmou, acrescentando que esta é a posição defendida pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Reportagem de Maria Carolina Marcello