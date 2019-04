Bolsonaro diz que governo tenta alavancar economia com austeridade e geração de emprego

Presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto 09/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, em cerimônia para marcar os 100 primeiros dias de governo, que a reforma da Previdência tem papel especial para o equilíbrios das contas públicas e futuros investimentos, e que o governo está buscando alavancar a economia por meio de medidas como austeridade dos gastos públicos e geração de empregos.

“Estamos buscando alavancar a nossa economia com geração de emprego e renda, desburocratização do Estado, aperfeiçoamento do pacto federativo e austeridade dos gastos públicos”, afirmou.

Em rápido discurso no Palácio do Planalto, Bolsonaro disse também que foram estabelecidas metas em diferentes setores da administração pública nos primeiros 100 dias de governo, e que outras estão sendo planejadas.

O presidente assinou uma série de medidas durante a cerimônia, durante a qual também foi anunciado oficialmente o pagamento de 13º salário aos beneficiários do programa Bolsa Família, com custo de 2,58 bilhões de reais no orçamento deste ano.

Por Lisandra Paraguassu e Ricardo Brito