Bolsonaro evita dar prazo para envio da reforma administrativa e diz apenas que "está no forno"

04/11/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira que é preciso esperar o momento de enviar a reforma administrativa para o Congresso e gerar o “menor atrito possível” e não quis confirmar se o texto deve ser enviado ainda este ano.

Ao falar rapidamente com jornalistas esta manhã no Palácio do Planalto, Bolsonaro apenas disse que a reforma “está no forno”, quando questionado se será enviada ainda em 2019.

“Para que tanta pressa? Não estou entendo para que tanta pressa”, disse.

Ao ser questionado se a demora seria para melhorar a relação com o Congresso, o presidente respondeu: “É lógico, você tem que mandar para lá para ter menos atrito possível, é só isso.”

A equipe econômica pretendia enviar o projeto esta semana, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, já se reuniu com líderes partidários para discutir os pontos do texto.

Por Lisandra Paraguassu